Как работать с изменениями по ЕНС в 2024 году

Теперь единственный вариант уплаты налогов в сборов — платежное поручение со статусом 01. Изменились сроки по уплате НДФЛ и периоды подачи уведомлений об исчисленных суммах.

С 2024 года налоговая оставила единственный вариант уплаты налогов, сборов и взносов в качестве ЕНП. Это платежное поручение со статусом 01 с подачей уведомления или декларации.

Платежки со статусом 02 «Уведомление в виде платежного поручения» больше не принимают.

Изменился крайний срок уплаты НДФЛ. Теперь это не только 28, но и 5-е число.

28 числа нужно уплатить налог, удержанный с 1 по 22 число месяца, а 5 число следующего месяца выделили для налога, который был удержан с 23 по последнее число предыдущего месяца.

Уведомление об исчисленных суммах НДФЛ нужно подавать дважды в месяц. Исключение — январь и декабрь.

Реквизиты для заполнения платежного поручения можно найти в таблице.

Образец платежки:

Заполнение поля «Основание платежа» строго не регламентировано. Можно там, например, делать пометку, какой конкретно налог уплачивается.

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