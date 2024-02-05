🔥 Уже завтра бухгалтеры узнают, как как заполнить РСВ и 6-НДФЛ по новым правилам 2024 года

Прокачиваем Клерк.Премиум! Добавили в подписку новый сервис для бухгалтеров. Тренинги — эксклюзивный формат практического обучения с лучшими экспертами страны.

Первый Тренинг пройдет уже завтра, 6 февраля в 13:00. Тема: РСВ и 6-НДФЛ.

Эксперт Оксана Каверина, руководитель аутсорсинговой компании «Уполномоченная бухгалтерия», практикующий бухгалтер и налоговый консультант с 20-летним стажем, эксперт по налогам и финансовому планированию центра поддержки предпринимательства «Мой бизнес», покажет отчеты и построчно расскажет, как их заполнить.

На тренинге разберете:

Контрольные соотношения для новой 6-НДФЛ. Форму 6-НДФЛ: новшества и заполнение. Новую форму РСВ на 2024 год. Заполнение нового РСВ.

Записаться на тренинг

После тренинга вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на тренинге и являетесь обладателем новых знаний.

Тренинги — это закрытые онлайн-практикумы с ведущими экспертами, на которых вы можете задать волнующие вас вопросы и получите квалифицированные ответы. Эксперты наглядно покажут, как применять изменения, заполнять отчеты, составлять документы и т.д.

Ничего оплачивать дополнительно не нужно! Нужно только записаться! Все Тренинги входят только в подписку Клерк.Премиум🔥 Вне подписки вы не сможете приобрести доступ к практикумам.

Не можете записаться на Тренинг, потому что нет подписки? Тогда у нас хорошая новость!

Подключайте Клерк.Премиум прямо сейчас! И забирайте курс-бестселлер года — «Бухгалтер-2024 ― Главные изменения по налогам, отчетности, ФСБУ, зарплате и воинскому учету» в подарок!

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