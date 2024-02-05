Банки

Банки Гонконга прекращают принимать платежи из России

Крупные китайские банки отказываются работать с компаниями из РФ: платежи перестали принимать, а переводы блокируют даже в юанях.
34 20

Крупнейшие банки Гонконга отказываются принимать платежи из России и блокируют переводы в юанях. Об этом пишет Business FM.

С 1 февраля 2024 года усилились проблемы с переводами денежных средств в Китай. Раньше платежи на гонконгские банки можно было отправлять через системы PingPong и Xtransfer, но с 1 февраля платежные системы заявили, что больше не принимают платежи от банков России.

Часть китайских банков отказываются принимать любые платежи из России вне зависимости от того, за какие товары эти платежи сделаны, — сказал предприниматель и автор книг о ведении бизнеса с Китаем Алексей Рязанцев.

Российский бизнес начал открывать новые юрлица в дружественных странах, чтобы отправлять средства в Китай.

Многие маленькие банки не соблюдают процедуры неприема денег за санкционные товары — то, что у нас входит в список двойного назначения, и электроника, которая может использоваться во всех областях. По этой причине на текущий момент платежи из России принимают четыре основных китайских банка, — объяснила директор компании VM Partners в Китае Дарья Мушта.

В середине января 2024 года в Гонконг приехали представители Минфина США, которые обещали ввести вторичные санкции против банков, которые будут помогать Москве в торговле товарами двойного назначения, в том числе теми, что могут использоваться для военных целей.

В случае нарушения требований китайскую продукцию не допустят на территорию США.

Начать дискуссию

Охрана труда

У гостиниц и ресторанов появятся новые правила охраны труда

Владельцы ресторанного и гостиничного бизнеса с 1 марта 2025 года будут работать по новым требованиям к охране труда.

8
Банки

Банки Гонконга прекращают принимать платежи из России

Крупные китайские банки отказываются работать с компаниями из РФ: платежи перестали принимать, а переводы блокируют даже в юанях.

34
Логотип nlukina
nlukina
Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
13
74
Уведомление по ЕНП

⚡Внимание всем, кто на УСН! Уведомление по ЕНП на авансы по налогу можно сдавать в начале квартала

Не обязательно дожидаться, когда закончится 1 квартал, чтобы сдать уведомление по УСН с кодом 34/01.

82
Кредитование

Производителям яиц выделят льготные кредиты

Минсельхоз будет выдавать льготные инвестиционные кредиты на создание комплексов по производству яиц и куриного мяса.

19
Маркетплейсы

Продали через маркетплейс, вернули напрямую: как оформить возврат покупателю в 1С так, чтобы не потерять НДС

Рекомендации от эксперта «Клерка»: как спасти положение в 1С.

25
Ипотека

Участникам СВО разрешили оформить «Дальневосточную ипотеку»

Путин поручил до 1 марта распространить льготные ипотечные программы на участников СВО. Они смогут купить жилье на Дальнем Востоке или в Арктической зоне.

37

Записи вебинаров

728
Новые видео от экспертов каждый день
Бесплатно с ФСБУ Аренда

Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами

Малое предприятие на общем налоговом режиме приобрело автомобиль в лизинг. Разберем по шагам, как при упрощенном учете лизинга (без дисконтирования) правильно заполнить отчетность.

Как заполнить годовую отчетность-2023 при лизинге по шагам. Разница между налоговым и бухгалтерским учетами
64
Налоговые требования

Какие требования будет присылать налоговая в 2024 году

Для контроля начисления налогов, закон дает налоговикам широкие полномочия по истребованию с компаний и ИП первички и регистров. Узнайте о том, какие требования могут присылать инспекторы.

128
Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Налоги, взносы, пошлины

Как получить отсрочку или рассрочку по налогам: изменения с 2024 года

Рассказываем, при каких условиях можно получить отсрочку налоговых платежей, чем она отличается от рассрочки, и как правила получения отсрочек изменились с 1 января 2024 года.

Как получить отсрочку или рассрочку по налогам: изменения с 2024 года
74
Маркетплейсы

Wildberries может выпустить свою банковскую карту

Основатель и генеральный директор маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что компания планирует развивать финтех и не исключает возможность выпуска собственной банковской карты.

52
Банки

Россия и Турция хотят создать общий банк

Чтобы решить проблему с трансграничными денежными переводами, представители РФ и Турции планируют создать свой банк.

55
Логотип Ostrovok.ru Командировки
Ostrovok.ru Командировки
Подотчет, командировки

Организация продуктивной командировки: как грамотно собраться в поездку и упростить работу с документами

Чтобы командировка не превратилась в проблему, важно подготовиться к ней заранее, а после поездки — не забыть предоставить в бухгалтерию все нужные документы. Расскажем, что важно взять с собой и как упростить работу с документацией после командировки.

Организация продуктивной командировки: как грамотно собраться в поездку и упростить работу с документами
51
Обзоры для бухгалтера

🙆 Директор хочет уволить бухгалтеров, потому что из-за них у компании большой НДС

Чем больше в себестоимости продукции заложено зарплаты административного персонала (бухгалтеров, менеджеров и т. д.), тем больше исходящий НДС при неизменном входящем. Если уволить всех этих людей, зарплата которых сидит в себестоимости, НДС сразу уменьшится, рассуждает директор.

330
Законопроекты

В России могут запретить рассаживать семьи в самолетах

Депутаты от «Единой России» готовят поправки в воздушное законодательство: планируют обязать авиакомпании сажать родителей рядом с детьми.

10
192
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Когда подавать уведомления по ЕНС, НДФЛ, НДС и УСН?

Здравствуйте, я запуталась, скажите, пожалуйста, когда подавать уведомление по ЕНС? НДФЛ до 25 числа, а страховые? НДС которые на 3 части? А УСН?

11
86
Экономика России

Цифра дня. Про шоколад

Бухгалтеры останутся без шоколадок, если босс сэкономит на «чайно-кофейном» бюджете. Главный виновник грядущего роста цен на шоколад — глобальное потепление.

Цифра дня. Про шоколад
34
ЕНП (единый налоговый платеж)

Как работать с изменениями по ЕНС в 2024 году

Теперь единственный вариант уплаты налогов в сборов — платежное поручение со статусом 01. Изменились сроки по уплате НДФЛ и периоды подачи уведомлений об исчисленных суммах.

137
Законопроекты

ФАС предложила новую формулу расчета экономически необоснованных цен

ФАС предложила признавать цену товара необоснованной, если 60 дней подряд она более чем на 5% обгоняла инфляцию без экономических причин

82
Логотип Моё дело
Моё дело
Страховые взносы и ПСН

Как уменьшить платеж по патенту на страховые взносы в 2024 году?

Индивидуальные предприниматели, которые используют патент, могут уменьшить его стоимость. То есть, получить налоговый вычет. Сделать это можно, подав специальное уведомление. Расскажем о том, кто может применять такой вычет, в каком размере, и как это сделать в зависимости от вида взносов и статуса ИП (с работниками или без)

Как уменьшить платеж по патенту на страховые взносы в 2024 году?
85