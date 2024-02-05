Банки Гонконга прекращают принимать платежи из России

Крупные китайские банки отказываются работать с компаниями из РФ: платежи перестали принимать, а переводы блокируют даже в юанях.

Крупнейшие банки Гонконга отказываются принимать платежи из России и блокируют переводы в юанях. Об этом пишет Business FM.

С 1 февраля 2024 года усилились проблемы с переводами денежных средств в Китай. Раньше платежи на гонконгские банки можно было отправлять через системы PingPong и Xtransfer, но с 1 февраля платежные системы заявили, что больше не принимают платежи от банков России.

Часть китайских банков отказываются принимать любые платежи из России вне зависимости от того, за какие товары эти платежи сделаны, — сказал предприниматель и автор книг о ведении бизнеса с Китаем Алексей Рязанцев.

Российский бизнес начал открывать новые юрлица в дружественных странах, чтобы отправлять средства в Китай.

Многие маленькие банки не соблюдают процедуры неприема денег за санкционные товары — то, что у нас входит в список двойного назначения, и электроника, которая может использоваться во всех областях. По этой причине на текущий момент платежи из России принимают четыре основных китайских банка, — объяснила директор компании VM Partners в Китае Дарья Мушта.

В середине января 2024 года в Гонконг приехали представители Минфина США, которые обещали ввести вторичные санкции против банков, которые будут помогать Москве в торговле товарами двойного назначения, в том числе теми, что могут использоваться для военных целей.

В случае нарушения требований китайскую продукцию не допустят на территорию США.