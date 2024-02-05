УСН

❗ Переход с ОСНО на УСН: восстановление НДС по недвижимости идет единовременно, а не частями

Решая вопрос о восстановлении НДС по недвижимости при переходе на УСН, надо ориентироваться частично – на статью 171.1 НК, частично – на статью 170 НК.
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Разъяснение на этот счет дает Минфин в письме от 19.12.2023 № 03-07-11/122813.

По статье 171.1 НК можно не восстанавливать НДС по недвижимости, если на момент перехода на УСН она эксплуатировалась уже 10 лет.

Если же прошло менее 10 лет, то надо восстанавливать НДС, но не правилам статьи 171.1 НК (в течение 10 лет частями), а по правилам статьи 170 НКединовременно в последнем квартале перед переходом на УСН с суммы остаточной стоимости ОС.

Таким образом, по недвижимости при переходе на УСН схема такая:

  • смотрим на срок эксплуатации – если он не менее 10 лет, НДС не восстанавливаем;

  • если срок менее 10 лет – восстанавливаем НДС единовременно с остаточной стоимости.

Что касается товаров, материалов, то по ним тоже надо восстановить НДС при переходе на УСН.

Про восстановление НДС при переходе на УСН мы рассказывали тут.

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Решая вопрос о восстановлении НДС по недвижимости при переходе на УСН, надо ориентироваться частично – на статью 171.1 НК, частично – на статью 170 НК.

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