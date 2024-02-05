Правительство против налога на сверхприбыль для нефтегазовых компаний

Законопроект о введении windfall tax для угольных, нефтяных и газовых предприятий отклонили.

Кабмин вслед за Минфином не поддержал законопроект о сборе налога на сверхприбыль с нефтегазовых и угольных компаний. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заключение правительства.

Следует отметить, что в отношении данных организаций уже были приняты меры по изъятию дополнительных доходов через увеличение налога на добычу полезных ископаемых. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект, — говорится в заключении.

Windfall tax платят организации, чья средняя прибыль до налогов за 2021-2022 год превышает 1 млрд рублей. Показатели будут сравнивать с результатами за 2018-2019 годы.

От уплаты налога на сверхприбыль освобождены малые и средние предприятия, сельхозпроизводители и компании, которые добывают нефть, газ, уголь и углеводородное сырье.

Недавно мы писали, что бизнес заплатил 318,8 млрд рублей по налогам на сверхприбыль.