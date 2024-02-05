⚡Внимание всем, кто на УСН! Уведомление по ЕНП на авансы по налогу можно сдавать в начале квартала

Не обязательно дожидаться, когда закончится 1 квартал, чтобы сдать уведомление по УСН с кодом 34/01.

В контрольных соотношениях для уведомлений прописана проверка па дату сдачи уведомления на авансы по УСН.

Сдать уведомление надо:

не ранее 01.01.2024 – за 1 квартал с кодом периода 34/01;

не ранее 01.04.2024 – за 2 квартал с кодом периода 34/02;

не ранее 01.07.2024 – за 3 квартал с колом периода 34/03.

Если следовать этим правилам, то сдать сейчас уведомления на УСН сразу за весь год — нельзя.

Контрольные соотношения доведены письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/931@. Их приводит УФНС по Калининградской области.

Предельные сроки сдачи уведомлений по ЕНП на НДФЛ смотрите здесь.