⚡Внимание всем, кто на УСН! Уведомление по ЕНП на авансы по налогу можно сдавать в начале квартала

В контрольных соотношениях для уведомлений прописана проверка па дату сдачи уведомления на авансы по УСН.
Сдать уведомление надо:
не ранее 01.01.2024 – за 1 квартал с кодом периода 34/01;
не ранее 01.04.2024 – за 2 квартал с кодом периода 34/02;
не ранее 01.07.2024 – за 3 квартал с колом периода 34/03.
Если следовать этим правилам, то сдать сейчас уведомления на УСН сразу за весь год — нельзя.
Контрольные соотношения доведены письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/931@. Их приводит УФНС по Калининградской области.
Предельные сроки сдачи уведомлений по ЕНП на НДФЛ смотрите здесь.
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