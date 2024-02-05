ИП на ЕСХН может получать освобождение от НДС несколько раз

Даже если ИП повторно перешел на ЕСХН, он точно также повторно может освободиться от НДС по статье 145 НК.

Минфин в письме от 22.12.2023 № 03-07-07/124860 рассмотрел такую ситуацию: ИП с 2014 по 2022 годы был на ЕСХН и не платил НДС, потому что оформлял освобождение. В 2023 году он ушел с ЕСХН на ОСНО и платит НДС. В 2024 году ИП снова вернулся на ЕСХН.

Ничего не мешает ему снова освободиться от НДС, поясняет Минфин.

Запрета на освобождение от НДС при повторном переходе на ЕСХН в Налоговом кодексе нет.

Напомним, освобождение от НДС при ЕСХН действует только до момента, когда доходы не превысят лимит (60 млн рублей).

В расчет лимита идут все доходы от реализации, в том числе, продажа земли, разъясняет Минфин в письме от 12.12.2023 № 03-07-07/119809.