Разыгрываем билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»

💥Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок».

В Трибуне начался конкурс, самые креативные пользователи получат в пятницу билеты на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Всего разыгрываем 5 билетов: 4 на онлайн-трансляцию и 1 на офлайн-встречу.

Условия конкурса — очень простые. Нужно из скрепок сложить словосочетание: Клерк.Конференция! Присылать фотографии нужно сюда.

🔥IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» состоится 14 марта в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб. На конференции выступят топ-эксперты по НДС, воинскому учету, отчетности, РСВ и ЕФС-1, оплате труда и проверкам!

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Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!