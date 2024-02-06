В параллельном импорте участвует 14% малых предприятий

Только 14% малых и средних предприятий освоили параллельный импорт. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование НАФИ и «ПСБ Аналитики».
Малому бизнесу выгоднее закупать товар внутри страны и потом перепродавать его, чем искать посредников, у которых можно заказать импортную продукцию и не вызвать подозрений правообладателя.
Также мы видим, что МСП решили искать аналоги за рубежом (в основном в КНР) и развивать свои мощности внутри России — они увидели запрос со стороны отечественных крупных компаний, которые лишились поставщиков уникальных иностранных запчастей и товаров, — сказал гендиректор «Корпорации МСП» Александр Исаевич.
Параллельный импорт больше подходит крупному бизнесу из-за рискованного механизма ввоза товаров и меняющегося перечня продукции.
Кроме того, завезенные по высокой цене иностранные товары приводят к подорожанию другой продукции внутри страны, что усиливает инфляцию.
Начать дискуссию