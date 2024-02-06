Банкиры жалуются на долгое получение биометрических данных из ЕБС

Единую биометрическую систему хотят обязать быстрее предоставлять сведения о клиентах. Время ответа не должно занимать больше одной минуты.

Банки предлагают Центру биометрических технологий установить норматив длительности ответа на запросы в Единую биометрическую систему (ЕСБ). Время получения информации должно занимать не больше минуты. Об этом пишет «Коммерсант».

Для того, чтобы провести биометрическую идентификацию клиентов, банки обращаются в Центр биометрических технологий за вектором — персональными данными, полученными в результате математического преобразования биометрии, которая хранится в ЕБС.

Сейчас ответ из ЕБС приходит с задержкой, сведения приходится ждать один-два дня. Проблема может быть связана с производительностью системы криптографической защиты данных.

В оферте нет точных сроков по предоставлению вектора, однако для участников финансового рынка длительный срок ответа не подходит. Например, на проверку паспорта в сервисе МВД уходит до 10 секунд, и только в 3% случаев она занимает больше часа.

Предоставление вектора с лагом три часа не соответствует цели закона — доступности финансовых услуг, для которых время — главный фактор, влияющий на востребованность и стоимость, — сказал заместитель руководителя Национального совета финансового рынка Александр Наумов.

В ЦБТ рассказали, что вектор формируется за одну-две минуты, а скорость его передачи не влияет на длительность оказания услуг пользователям коммерческих биометрических систем.

ЕБС используют для открытия счетов, вкладов, выдачи кредитов и предотвращения мошенничества.