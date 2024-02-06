Обновленный сервис онлайн-бухгалтерии для предпринимателей стал доступен на Бизнес Платформе ВТБ

ВТБ обновил сервис онлайн-бухгалтерии «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса» и теперь он доступен прямо в интернет-банке.

Сервис «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса» позволяет вести полноценный бухгалтерский и кадровый учет без установки дополнительных программ.

Что умеет «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса»:

с помощью сервиса предприниматели смогут рассчитывать все обязательные налоги и сборы;

вовремя оплачивать платежи в бюджет;

формировать и отправлять в ФНС налоговые декларации;

вести кадровый учет прямо в интернет-банке для бизнеса.

Отчетность по компании и сотрудникам хранится в личном кабинете, откуда ее можно скачать в любое время, при условии активной подписки на сервис.

Клиентам банка также доступно восстановление бухгалтерского учета, консультации со специалистами по снижению налоговых платежей и другим вопросам. Сервис может служить полноценной альтернативой бухгалтеру или помочь ему решать дополнительные задачи.

«ВТБ помогает предпринимателям оптимизировать рутинные процессы, активно развивая экосистему нефинансовых сервисов для бизнеса. Для использования сервиса не нужно скачивать дополнительные приложения и устанавливать сторонние программы – все доступно в интернет-банке Бизнес Платформы ВТБ», —говорит Спартак Солонин, руководитель департамента корпоративного цифрового бизнеса — старший вице-президент ВТБ.

Сервис «Бухгалтерия ВТБ для бизнеса» доступен для зарегистрированных пользователей интернет-банка Бизнес Платформа ВТБ в разделе «Продукты и услуги».