Не указывайте эту сумму в ЕНП-уведомлениях на УСН

Одна из проверок, которые прописаны в новых контрольных соотношениях для уведомлений по ЕНП – это проверка по сумме. Она касается авансов по УСН.

Новые контрольные соотношения доведены письмом ФНС от 31.01.2024 № ЕА-4-15/931@. Их приводит УФНС по Калининградской области.

Для УСН «доходы» проверка такая: сумма в уведомлении не может быть больше, чем (200 млн. руб. х коэффициент-дефлятор) х 8/100. Для УСН «доходы минус расходы» проверка такая: сумма в уведомлении не может быть больше, чем (200 млн. руб. х коэффициент-дефлятор) х 20/100.

Поясним, 200 млн. рублей – это лимит дохода для повышенных ставок по УСН. Его ежегодно индексируют на коэффициент-дефлятор.

Как выросли лимиты дохода по УСН в 2024 году, мы разбирали здесь.

На 2024 год лимит такой: 200 млн. х 1,329 = 265,8 млн руб.

Таким образом, максимальная сумма в уведомлении на УСН в 2024 году: