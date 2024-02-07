Банки будут отчитываться о сделках с бриллиантами

В информационной системе ГИИС ДМДК появится информация о продаже бриллиантов. Покупатели смогут проверить подлинность драгоценных камней и узнать их историю.

Минфин потребует от банков отчитываться о всех операциях с бриллиантами в специальной информационной системе (ГИИС ДМДК). Об этом пишут «Известия».

Вносить сведения о поступлении и продаже бриллиантов банки начнут с 1 сентября 2024 года. До этого момента компаниям нужно предоставить информацию по обработанным алмазам, которые у них есть.

Предполагается, что инициатива позволит повысить прозрачность оборота драгоценностей и защитить права покупателей.

Нововведения позволят «обелить» рынок — меры направлены на то, чтобы избавиться от подделок, недобросовестных производителей и продавцов. Кроме того, они позволят повысить фискальные поступления и прозрачность финансовых операций при приобретении драгоценных камней, — сказал доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Гордиенко.

Государственная система в сфере контроля за оборотом драгоценностей (ГИИС ДМДК) обеспечит прослеживаемость в сделках с бриллиантами. Человек, который хочет приобрести драгоценные камни, сможет проверить их подлинность, историю и заявленных характеристики.

Сейчас банки обязаны регистрировать в ГИИС ДМДК только золотые слитки.