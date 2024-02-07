Шансы компаний на победу в споре по дроблению увеличились с 12% до 21%

Количество схемы с «дроблением бизнеса» растет. Количество таких споров в 2023 году увеличилось на треть. Большинство дел по-прежнему выигрывают налоговики, но и шансы налогоплательщиков повысились почти вдвое.

Несмотря на участившиеся налоговые претензии и в ряде случаев даже возбуждение уголовных дел, дробление бизнеса остается популярным среди субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), пишет «Коммерсантъ».

Число судебных споров с налоговиками по этому поводу выросло в первом полугодии 2023 года на треть. Управляющий партнер юрфирмы «Комплаенс Решения» Иван Кузнецов считает основной проблемой в спорах по дроблению отсутствие четких критериев, разграничивающих законное структурирование группы компаний (например, выделение отдельных направлений бизнеса) и искусственное дробление единого бизнеса.

В большинстве споров выигрывают налоговые органы, однако в 2023 году доля побед налогоплательщиков в судах увеличилась почти вдвое — с 12% до 21%.

«ФНС использует типовые признаки дробления для доказывания необоснованной налоговой выгоды, и налогоплательщики стали под них подстраиваться. В том числе поэтому глава ФНС Даниил Егоров в мае 2023 года предлагал вообще пересмотреть подход к определению дробления бизнеса, просто приравняв дробление к взаимозависимости», — сообщил Кузнецов.

По мнению господина Кузнецова, бизнес стал лучше подготовлен к таким налоговым претензиям.