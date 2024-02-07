Крупный бизнес отказался от схемы дробления через ИП

Схему дробления через создание ИП до сих пор часто используют МСП. Крупный бизнес такие сомнительные методы налоговой оптимизации уже практически не применяет.

Дробление с созданием ИП «более чем актуально», говорит партнер Taxology Алексей Артюх. По его мнению, с упразднением ЕНВД (в 2021 году) для среднего бизнеса не осталось других значимых вариантов налоговой экономии, пишет «Коммерсантъ».

Актуальность налоговой оптимизации через дробление подтверждает и практика арбитражных судов. Число судебных споров с налоговиками по этому поводу выросло в первом полугодии 2023 года на треть. И в большинстве споров выигрывают налоговые органы.

Старший партнер «Пепеляев групп» Сергей Савсерис уточняет, что «крупный бизнес такие схемы почти не применяет» из-за высоких рисков налоговых претензий. Однако МСП зачастую это не останавливает, несмотря на существенные суммы возможных доначислений.

Недоимка в связи с дроблением может доходить до 20–30% от оборота за проверяемый период, а вместе с пенями и штрафами — до 40–45% от оборота бизнеса в целом. Но до тех пор пока их не поймали, многие верят, что именно им повезет.