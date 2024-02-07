Китайский банк Chouzhou Commercial приостановил все расчеты с Россией

Chouzhou Commercial Bank уведомил клиентов о прекращении всех расчетов с российскими или белорусскими компаниями. Платежи в юанях все еще можно отправить через Bank of China.

Китайский Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам об остановке операций в РФ из-за западных санкций. Об этом пишут «Ведомости».

На прошлой неделе сотрудники банка заявили о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями. Остановка расчета в период китайского Нового года может привести к логистическому коллапсу — компании не смогут вывезти товары до марта из-за длинных выходных.

Банк Chouzhou был основным расчетным центром для импортеров из России. Штаб-квартира организации находится в городе Иу, в одном из ключевых логистических узлов для экспорта.

Даже если движение денег с помощью национальных систем не видно американцам или европейцам, все это наглядно отражено в отчетности, которую у банка могут потребовать западные контрагенты, — сказал источник издания.

Западные страны могут видеть расчеты между Россией и Китаем, даже если они не пользуются SWIFT. Кроме того, не все китайские банки подключены к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС).

Прекратили прием платежей две системы – PingPong и Xtransfer. Часть платежей в юанях все еще проходит в Bank of China.