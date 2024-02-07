Инвесторы выступили против увеличения имущественного ценза для признания квалификации

Сейчас для получения статуса квалифицированного инвестора порог составляет 6 млн рублей, а с 1 января 2025 года он вырастет до 12 млн рублей. Участники фондового рынка не согласны с новыми требованиями Центробанка.

Национальная ассоциация участников фондового рынка (НАУФОР) выступает против ужесточения требований для получения статуса квалифицированного инвестора. Об этом пишет «ТАСС».

Центробанк с 2025 года предлагает в два раза повысить порог для присвоения статуса квалифицированного инвестора. Сейчас он составляет 6 млн, а будет 12 млн рублей.

Имущественный ценз повысят в два этапа:

с 1 января 2025 года — с 6 млн до 12 млн рублей;

с 1 января 2026 года — с 12 млн до 24 млн рублей.

В конце первого полугодия 2023 года было 617 тыс. квалифицированных инвесторов. Всего брокерские счета открыты у 3 млн человек, а у 7,3 млн они «зафондированы».

По данным ЦБ, число вкладчиков, которые потенциально могут получить статус квалифицированного инвестора за счет своих сбережений, составляет не больше 605 тыс. человек. Если ценз будет увеличен до 24 млн рублей, то это количество снизится до 91 тыс. инвесторов.

Если учитывать международный опыт категоризации инвесторов, то в США для получения статуса accredited investor требуется капитал в размере 1 млн долларов, что соответствует 18 годовым медианным зарплатам (55 тыс. долларов). В России 18 годовых медианных зарплат (483 тыс. рублей) составляет сумма 8,7 млн рублей, что ненамного превышает действующий размер требования к имуществу, — сказали в НАУФОР.

Законопроект об увеличении имущественного ценза для присвоения статуса квалифицированного инвестора уже прошел первое чтение в Госдуме.

Документ также предусматривает возможность получить статус «квала» при наличии образования, ученой степени и подтверждения необходимых знаний на специальном экзамене.