Приставы выписали 6,5 млн постановлений о запрете на выезд должников за границу

В начале 2024 года пограничники получили 6,5 млн постановлений от ФССП о запрете на выезд должников за границу. Об этом пишет «РБК».
За январь-декабрь 2023 года число решений о временном запрете покидать страну из-за долгов выросло на 41,3%. Это максимальный прирост за три года.
Если в отношении должника ведется несколько исполнительных производств, то приставы могут по каждому делу применять разные ограничительные меры. Например, арестовать банковские счета и запретить выезд из РФ. Это значит, что количество постановлений не равно числу невыездных должников.
Федеральной службой судебных приставов не ведется учет должников, учет осуществляется по количеству исполнительных производств, — сказал представитель ФССП.
До октября 2023 года запрет покидать страну вводился на шесть месяцев с возможностью продления. Теперь постановления стали бессрочными и действуют до момента погашения задолженности и до завершения исполнительного производства.
В 2023 году должники погасили обязательства по 1,1 млн исполнительных производств. Это на 89,6% больше, чем в 2022 году. Сумма взыскания увеличилась на 43% год к году и достигла 92,7 млн рублей. Объем погашений составил 64,8 млрд рублей.
На 1 декабря 2023 года выезд за границу был запрещен для 5 млн человек. Рекордное число невыездных должников было в начале 2023 года, тогда покинуть страну не могли 8 млн человек.
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