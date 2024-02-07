Исполнительное производство

Приставы выписали 6,5 млн постановлений о запрете на выезд должников за границу

С января по декабрь 2023 года ФССП вынесло на 41,3% больше решений о запрете покидать страну из-за долгов.
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В начале 2024 года пограничники получили 6,5 млн постановлений от ФССП о запрете на выезд должников за границу. Об этом пишет «РБК».

За январь-декабрь 2023 года число решений о временном запрете покидать страну из-за долгов выросло на 41,3%. Это максимальный прирост за три года.

Если в отношении должника ведется несколько исполнительных производств, то приставы могут по каждому делу применять разные ограничительные меры. Например, арестовать банковские счета и запретить выезд из РФ. Это значит, что количество постановлений не равно числу невыездных должников.

Федеральной службой судебных приставов не ведется учет должников, учет осуществляется по количеству исполнительных производств, — сказал представитель ФССП.

До октября 2023 года запрет покидать страну вводился на шесть месяцев с возможностью продления. Теперь постановления стали бессрочными и действуют до момента погашения задолженности и до завершения исполнительного производства.

В 2023 году должники погасили обязательства по 1,1 млн исполнительных производств. Это на 89,6% больше, чем в 2022 году. Сумма взыскания увеличилась на 43% год к году и достигла 92,7 млн рублей. Объем погашений составил 64,8 млрд рублей.

На 1 декабря 2023 года выезд за границу был запрещен для 5 млн человек. Рекордное число невыездных должников было в начале 2023 года, тогда покинуть страну не могли 8 млн человек.

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Исполнительное производство

Приставы выписали 6,5 млн постановлений о запрете на выезд должников за границу

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