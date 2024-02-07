Что изменилось в книге доходов по УСН

За 2023 год упрощенцы должны заполнять старую книгу учета доходов и расходов, но без раздела IV, а с 2024 года – новую.

Доходы и расходы 2024 года надо отражать в книге, утвержденной приказом ФНС от 07.11.2023 № ЕА-7-3/816@.

В ней есть такие разделы:

титульный лист;

раздел I — доходы и расходы;

раздел II — расчет расходов на ОС и НМА;

раздел III — расчет убытка, уменьшающего налоговую базу;

раздел IV — торговый сбор, уменьшающий налог.

На титульном листе теперь нет адреса организации и ИП, и исключен раздел, в котором ранее отражали страховые взносы, в том числе, фиксированные, которые уменьшают налог.

Что касается книги за 2023 год, то там тоже можно не заполнять раздел IV. Об этом ФНС сообщала в письме от 23.11.2023 № СД-4-3/14766@.

Таким образом, уменьшение налога на взносы уже с 2023 года теперь отражается только в декларации.

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