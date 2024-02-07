«Яндекс» планирует купить рекламную платформу сервиса eLama

«Яндекс» получит технологическую платформу рекламного сервиса eLama и команду специалистов. Сделку о покупке хотят закрыть летом 2024 года.

Летом 2024 года компания «Яндекс» собирается закрыть сделку о покупке платформы рекламного сервиса eLama. Об этом пишет «Коммерсант».

«Яндекс» собирался приобрести рекламные технологии у eLama в январе 2022 года.

Потребовались определенные технические и юридические доработки, которые позволили нам сохранить основной смысл сделки, — сообщали в «Яндексе».

К «Яндексу» должна перейти технологическая платформа и ее команда, сам сервис компания будет дорабатывать. При этом платформа будет работать со старыми клиентами на прежних условиях.

eLama — это система автоматизации управления контекстной рекламой для малого и среднего бизнеса. Также сервис оказывает услуги рекламного агентства.