Для студентов запустили университетские венчурные фонды с финансированием 3,5 млрд рублей

Проектная команда: роли и функции. Сложности реализации

Что такое «команда», более-менее понятно, как и то, что есть «проект». А вот каков общий смысл в соединении этих двух слов? Очевидно, речь идет о какой-то группе единомышленников, занятых изыскательской, творческой или научной работой. Очевидно, такой процесс не может «тянуть» один человек, к нему присоединяется минимум еще один участник.