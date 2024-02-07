Для студентов запустили университетские венчурные фонды с финансированием 3,5 млрд рублей

Правительство запустило новый инструмент поддержки стартапов — университетские венчурные фонды. Об этом сказано на сайте кабмина.
Важно, чтобы у студенческого стартапа был понятный трек дальнейшего развития. Для этого был запущен новый инструмент – университетские венчурные фонды с общим объемом инвестиций 3,5 млрд рублей, — сказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.
Профессиональные инвесторы смогут поддержать студенческие стартапы, которые занимаются робототехникой, микроэлектроникой, биотехнологиями, медициной, искусственным интеллектом и другими направлениями, необходимыми для достижения технологического суверенитета.
Уже сейчас в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» начали работать пять университетских венчурных фондов.
За два года работы проект охватил 355 образовательных организаций в 78 регионах страны. Участниками платформы стали 455 тыс. студентов и сотрудников вузов. Они создали 23 тыс. стартапов.
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