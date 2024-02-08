Социальный вычет

Для социального вычета по расходам на обучение за 2023 год нужен договор и чек. Справка не нужна

С 01.01.2024 действуют новые формы справок для социального вычета по НДФЛ – в том числе, справка по расходам на обучение. Но по расходам 2023 года она не применяется.
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Про новые формы справок (их пять штук) мы рассказывали тут.

По расходам на обучение до 01.01.2024 документами, подтверждающими право на получение вычета, являются:

  • договор с образовательным учреждением;

  • платежные документы (платежка, кассовый чек и т.д.).

Справка об оплате обучения не является документом, подтверждающим право вычет по расходам до 01.01.2024.

Об этом предупреждает ФНС в письме от 29.01.2024 № ЗГ-2-11/1162.

А вот по расходам с 2024 года никакие документы будут не нужна, нужна будет только справка. А если ВУЗ по вашей просьбе передаст данные в ФНС, то вычет вообще можно будет оформить без спарвки в упрощенном порядке.

Комментарий главного редактора «Клерка»

Ранее аналогичные разъяснения ФНС давала по социальному вычету на лечение. Новая справка действует только для расходов 2024 года.

При этом для вычета по расходам на лечение справка нужна, но она старой формы – по совместному приказу МНС и Минздрава от 25.07.2001 № 289/БГ-3-04/256.

Кстати, получить социальный вычет можно и через работодателя. Для этого нужно заполнить заявление. Скоро утвердят новую форму этого заявления.

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Социальный вычет

Для социального вычета по расходам на обучение за 2023 год нужен договор и чек. Справка не нужна

С 01.01.2024 действуют новые формы справок для социального вычета по НДФЛ – в том числе, справка по расходам на обучение. Но по расходам 2023 года она не применяется.

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