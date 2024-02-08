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Когда можно не отчитываться через ФНС за карточку, открытую в Казахстане

В ряде случаев россияне могут не сдавать отчет о движении денежных средств по своим зарубежным счетам, если они открыты в стране ЕАЭС.
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Напомним, а ЕАЭС входят страны:

  • Россия;

  • Армения;

  • Белоруссия;

  • Казахстан;

  • Киргизия.

Условия, при которых не надо отчитываться о движении по иностранным счетам в ЕАЭС:

  • сумма денег, зачисленных на зарубежный счет либо списанных с такого счета за отчетный год, не превышает 600 тыс. рублей (эквивалент в валюте);

  • остаток денег на таком зарубежном счете по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 тыс. рублей (эквивалент в валюте).

Об этом сообщает ФНС в письме от 19.01.2024 № ЗГ-2-17/699.

При этом для целей лимита в 600 тыс. рублей не надо суммировать приход, расход и остаток.

Пересчитать валюту в рубли для определения 600-тысячного лимита надо по курсу ЦБ по состоянию на 31.12.2023.

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