Когда можно не отчитываться через ФНС за карточку, открытую в Казахстане

В ряде случаев россияне могут не сдавать отчет о движении денежных средств по своим зарубежным счетам, если они открыты в стране ЕАЭС.

Напомним, а ЕАЭС входят страны:

Россия;

Армения;

Белоруссия;

Казахстан;

Киргизия.

Условия, при которых не надо отчитываться о движении по иностранным счетам в ЕАЭС: сумма денег, зачисленных на зарубежный счет либо списанных с такого счета за отчетный год, не превышает 600 тыс. рублей (эквивалент в валюте);

остаток денег на таком зарубежном счете по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 тыс. рублей (эквивалент в валюте).

Об этом сообщает ФНС в письме от 19.01.2024 № ЗГ-2-17/699.

При этом для целей лимита в 600 тыс. рублей не надо суммировать приход, расход и остаток.

Пересчитать валюту в рубли для определения 600-тысячного лимита надо по курсу ЦБ по состоянию на 31.12.2023.