Когда можно не отчитываться через ФНС за карточку, открытую в Казахстане

Напомним, а ЕАЭС входят страны:
Россия;
Армения;
Белоруссия;
Казахстан;
Киргизия.
Условия, при которых не надо отчитываться о движении по иностранным счетам в ЕАЭС:
сумма денег, зачисленных на зарубежный счет либо списанных с такого счета за отчетный год, не превышает 600 тыс. рублей (эквивалент в валюте);
остаток денег на таком зарубежном счете по состоянию на конец отчетного года не превышает 600 тыс. рублей (эквивалент в валюте).
Об этом сообщает ФНС в письме от 19.01.2024 № ЗГ-2-17/699.
При этом для целей лимита в 600 тыс. рублей не надо суммировать приход, расход и остаток.
Пересчитать валюту в рубли для определения 600-тысячного лимита надо по курсу ЦБ по состоянию на 31.12.2023.
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