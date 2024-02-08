Мегафон повысил тариф в одностороннем порядке и вызвал негодование абонентов

«Мегафон» изменил условия обслуживания абонентов, увеличив пакеты услуг и повысив цены на связь и вызвал недовольство в соцсетях.

От повышения тарифа можно было отказаться, но не все пользователи обнаружили извещение, пишут «Ведомости».

Представитель оператора заверил, что СМС-сообщение с предупреждением об изменениях в тарифе было направлено 22 января всем абонентам, которых они коснулись. Также информация дублировалась в личном кабинете абонента, пользователи моги отказаться от изменений.

Многие клиенты даже не подозревали о повышении стоимости и потеряли СМС-сообщения среди спама. Сейчас в соцсетях компании появились десятки жалоб — пользователи грозятся обратиться в Роспотребнадзор и перейти к другому оператору.

Тарифы на связь оператора выросли 6 февраля в одностороннем порядке.