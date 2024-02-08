Российский союз промышленников предложил создать нацпроект для решения проблемы с кадрами

Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Его позицию уже поддержали в Счетной палате, пишут «Ведомости».

Сейчас задачи в области занятости и развития рынка труда фигурируют в нацпроекте «Демография», напомнил он. Однако проблемы дефицита кадров, профессиональной подготовки и производительности труда сейчас настолько актуальны, что для их решения необходимо запустить отдельный нацпроект, считает Шохин.

В нацпроект должны войти уже запущенные федеральные проекты «Профессионалитет» и «Передовые инженерные школы».