Кадры

Российский союз промышленников предложил создать нацпроект для решения проблемы с кадрами

В России должен появиться отдельный национальный проект, посвященный занятости и рынку труда.

Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Его позицию уже поддержали в Счетной палате, пишут «Ведомости».

Сейчас задачи в области занятости и развития рынка труда фигурируют в нацпроекте «Демография», напомнил он. Однако проблемы дефицита кадров, профессиональной подготовки и производительности труда сейчас настолько актуальны, что для их решения необходимо запустить отдельный нацпроект, считает Шохин.

В нацпроект должны войти уже запущенные федеральные проекты «Профессионалитет» и «Передовые инженерные школы».

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Маркетплейсы

Массовая драка произошла на складе Wildberries в Электростали

Около 200 сотрудников Wildberries устроили массовую драку с охраной склада в подмосковной Электростали.

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Права потребителей

🍫 Покупателям разрешат есть неоплаченные продукты

В супермаркете можно будет взять товар с полки, съесть его, и только потом оплатить съеденное.

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Подотчет, командировки

Срок выплаты суточных в командировке и их минимальный размер 

Деловая поездка обычно сопровождается различными тратами: требуется оплатить проезд на такси или автобусе, заплатить за ужин, сходить с бизнес-партнером на профильное мероприятие и так далее. Подобные расходы называются суточными, и согласно ТК компания должна их возместить. Разбираемся, когда их выплачивать и как рассчитывать.

Срок выплаты суточных в командировке и их минимальный размер 
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MargaritaKharitonova
Налоги, взносы, пошлины

Регион регистрации ИП влияет на налоговую ставку. Как снизить налоговое бремя

Знали ли вы, что в разных регионах действуют разные налоговые ставки? Изучать такие льготы в своём регионе необходимо, если вы хотите снизить налоговое бремя и не платить лишнего в госбюджет.

Регион регистрации ИП влияет на налоговую ставку. Как снизить налоговое бремя
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Кадры

Российский союз промышленников предложил создать нацпроект для решения проблемы с кадрами

В России должен появиться отдельный национальный проект, посвященный занятости и рынку труда.

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Фиксированные взносы ИП

Сейчас или никогда: не упустите шанс уменьшить налог по УСН на фиксированные взносы за 2023 год

Налог по УСН за 2024 год нельзя уменьшить на фиксированные взносы за 2023 год, но можно – на 1% за 2023 год.

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Обучение для бухгалтеров

❤️Лучший подарок ко дню всех влюбленных — подписка Клерк.Премиум всего за 1650 рублей!

Приближается день святого Валентина — самым романтический праздник в году. Самое время дарить и получать подарки. «Клерк» в этом тоже поучаствует. Сегодня вы можете получить лучшую подписку для бухгалтера всего за 1650 рублей! Сделайте себе классный подарок! И давайте обсудим праздник.

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Записи вебинаров

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Расчеты с работниками

ФОТ в 2024 году: как правильно спланировать и сформировать

Ведение деятельности хозяйственной организации невозможно без наемного персонала. А наличие сотрудников предполагает, в свою очередь, расходы на оплату их труда. Разберем, что из себя представляет фонд оплаты труда, какие расходы в него включаются и что нужно учесть при его планировании и формировании.

ФОТ в 2024 году: как правильно спланировать и сформировать
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Моё дело
6-НДФЛ

Инструкция по 6-НДФЛ за 2023 год: когда и куда сдавать, как заполнять

До 25 февраля 2024 года налоговые агенты должны отчитаться о сумме дохода, который они выплатили своим работникам, а также исчисленного и удержанного с него налога. Для этого подайте в налоговую инспекцию расчёт 6-НДФЛ. Разберём, как заполнить этот отчёт, как отразить в нём декабрьскую зарплату и какие важные нюансы нужно учесть бухгалтеру.

Инструкция по 6-НДФЛ за 2023 год: когда и куда сдавать, как заполнять
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Интернет и IT

Мегафон повысил тариф в одностороннем порядке и вызвал негодование абонентов

«Мегафон» изменил условия обслуживания абонентов, увеличив пакеты услуг и повысив цены на связь и вызвал недовольство в соцсетях.

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Клерк
Бухгалтеры

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Регистрация ИП

🌾 Изменили формы заявлений на открытие и закрытие ИП

Для регистрации себя в качестве ИП надо будет заполнять заявление по новой форме. Поправка связаны с тем, что ранее в регистрационных формах не было возможности как-то зафиксироваться как глава КФХ.

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Самозанятые

Блокировка расчетного счета при сотрудничестве с самозанятыми: миф или реальность

Сотрудничество с плательщиками НПД несет в себе ряд рисков, один из которых — блокировка расчетного счета. Это отнюдь не миф. Разберем, кто и в каких случаях может заблокировать счет при сотрудничестве с самозанятыми, и как сделать так, чтобы это не стало реальностью.

Блокировка расчетного счета при сотрудничестве с самозанятыми: миф или реальность
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Пенсии

Назван возраст, с которого надо начинать подготовку к пенсии

Аналитики опросили респондентов в возрасте от 30 до 65 лет и выяснили, как разная аудитория готовится к пенсии.

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Иван Шестак
Управление финансами

Как управлять рабочим капиталом и почему он может быть отрицательным

Рабочий капитал — ключевой элемент в финансовой структуре любой компании. Он отражает, насколько эффективно собственник управляет активами и обязательствами. В этой статье расскажем, из чего состоит рабочий капитал, как его оценивать и почему он может быть отрицательным.

Как управлять рабочим капиталом и почему он может быть отрицательным
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РУС
Обзоры для бухгалтера

Кратко за день: стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58%

Утром на рынке нейтральный внешний фон. Нефть выросла до 79,6$. Доллар вырос до 91,3₽.

Кратко за день: стоимость яиц в России с начала года упала на 2,58%
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Валютный контроль

Штрафы за нарушение правил продажи валюты могут отложить

В Госдуме решили снять поправку о штрафах для крупнейших экспортеров за нарушение требований о продаже валютной выручки, которая ранее вошла в проект изменений в КоАП.

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Трудовые проверки

Специальные комиссии будут выявлять серые зарплаты и неоформленных сотрудников

В регионах создадут межведомственные комиссии по противодействию нелегальной занятости.

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Бухгалтеры

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!

Участвуйте в конкурсе и получите бесплатный билет на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Конкурс называется «Клерк из скрепок». Ждем ваши фотографии!

🔥Розыгрыш билетов на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка». Сделай фото и иди на конференцию!
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НДФЛ

🙆 Пошли проблемы с НДФЛ 15% по дивидендам и зарплате

В этом году работают новые правила для НДФЛ 15%: 1) по дивидендам базу считают отдельно (ст. 214 НК); 2) по зарплате базу считают в совокупности (ст. 210 НК). Как все это осуществить на практике, бухгалтеры не понимают.

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