Массовая драка произошла на складе Wildberries в Электростали

Около 200 сотрудников Wildberries устроили массовую драку с охраной склада в подмосковной Электростали.

Драка произошла сегодня ночью между работниками Wildberries и охранниками на складе в подмосковной Электростали, сообщает пресс-служба областного главка МВД РФ в своем ТГ-канале.

Прибывшие на место полицейские установили, что в ходе погрузки и упаковки товара бригадиром было выявлено нарушение регламента сбора товара сотрудником склада. Между ними произошёл конфликт, были вызваны сотрудники охраны, с которыми завязалась потасовка. В потасовке участвовали более 100 человек.

Сотрудниками полиции установлены 13 активных нарушителей общественного порядка, в настоящее время они опрашиваются.

По данному факту полицейскими проводится проверка.