Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в феврале: таблица

Подготовили таблицу со сроками по отчетам и налогам на февраль 2024 года.

Дата Сдача отчета Уплата налога 05.02.2024 уведомление по ЕНП на НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 (код периода – 21/11) НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 15.02.2024 взносы на травматизм за январь 2024 20.02.2024 декларация по косвенным налогам (НДС и акцизы) при импорте в январе косвенные налоги (НДС и акцизы) за январь 26.02.2024 6-НДФЛ за 2023 год уведомление по ЕНП на: НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024;

страховые взносы за январь;

налог на имущество за 2023 год;

транспортный налог за 2023 год;

земельный налог за 2023 год ПСФЛ за январь подраздел 1.1 ЕФС-1 (если были кадровые мероприятия в январе) подраздел 1.3 ЕФС-1 (бюджетные организации) декларация по налогу на имущество за 2023 год 28.02.2024 НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024 страховые взносы за январь 1/3 НДС за 4 квартал 2023 ежемесячный аванс по налогу на прибыль за январь 2024 налог на имущество организаций транспортный налог земельный налог

Кроме того, в феврале придется внепланово сдать ЕФС-1, если:

будет прием или увольнение сотрудников (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);

будет заключение или окончание договора ГПХ (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);

у сотрудницы будет отпуск по БиР или отпуск по уходу за ребенком (подраздел 1.2 в срок 3 рабочих дня);

сотрудник выходит на пенсию (подраздел 1.2 в срок 3 календарных дня).

В каких случаях сдавать ЕФС-1 в феврале смотрите здесь.

Несдача декларации или расчета или несоблюдение срока их сдачи повлечет штраф — минимум 1000 рублей. Ответственность может также лечь на руководителя или главбуха — административный штраф небольшой — от 300 до 500 рублей, но вряд ли ваш директор обрадуется, получив акт о наложении штрафа.

Если сильно запоздать с отчетом (например, не сдать декларацию по НДС в течение 20 дней с момента истечения крайнего срока), то вам грозит еще и блокировка счета. Некоторые критические ошибки в декларации могут стать причиной того, что уже отправленный отчет просто не будет принят = не сдан.

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