Какие отчеты надо сдать и какие налоги уплатить в феврале: таблица

Дата
Сдача отчета
Уплата налога
05.02.2024
уведомление по ЕНП на НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024 (код периода – 21/11)
НДФЛ за период с 23.01.2024 по 31.01.2024
15.02.2024
взносы на травматизм за январь 2024
20.02.2024
декларация по косвенным налогам (НДС и акцизы) при импорте в январе
косвенные налоги (НДС и акцизы) за январь
26.02.2024
6-НДФЛ за 2023 год
уведомление по ЕНП на:
ПСФЛ за январь
подраздел 1.1 ЕФС-1 (если были кадровые мероприятия в январе)
подраздел 1.3 ЕФС-1 (бюджетные организации)
декларация по налогу на имущество за 2023 год
28.02.2024
НДФЛ за период с 01.02.2024 по 22.02.2024
страховые взносы за январь
1/3 НДС за 4 квартал 2023
ежемесячный аванс по налогу на прибыль за январь 2024
налог на имущество организаций
транспортный налог
земельный налог
Кроме того, в феврале придется внепланово сдать ЕФС-1, если:
будет прием или увольнение сотрудников (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);
будет заключение или окончание договора ГПХ (подраздел 1.1 в срок 1 рабочий день);
у сотрудницы будет отпуск по БиР или отпуск по уходу за ребенком (подраздел 1.2 в срок 3 рабочих дня);
сотрудник выходит на пенсию (подраздел 1.2 в срок 3 календарных дня).
В каких случаях сдавать ЕФС-1 в феврале смотрите здесь.
Несдача декларации или расчета или несоблюдение срока их сдачи повлечет штраф — минимум 1000 рублей. Ответственность может также лечь на руководителя или главбуха — административный штраф небольшой — от 300 до 500 рублей, но вряд ли ваш директор обрадуется, получив акт о наложении штрафа.
Если сильно запоздать с отчетом (например, не сдать декларацию по НДС в течение 20 дней с момента истечения крайнего срока), то вам грозит еще и блокировка счета. Некоторые критические ошибки в декларации могут стать причиной того, что уже отправленный отчет просто не будет принят = не сдан.
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