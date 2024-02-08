Самые опасные схемы налоговой оптимизации в 2024 году

Борьба с этими схемами сейчас у ФНС в приоритете. Не применяйте их для налоговой оптимизации.

Дробление

Суть: при дроблении бизнеса используют несколько ООО и ИП, которые применяют специальные налоговые режимы. Модели дробления мы описывали здесь.

Налоговики давно выработали критерии дробления, среди них: взаимозависимость, одинаковые виды деятельности, общие IP-адреса, общие сотрудники, отсутствие документооборота.

Само по себе структурирование бизнеса — законно. Но у него должна быть четкая деловая цель. Например: развитие франчайзинговой сети, обособление экспорта.

Уточка дробление не одобряет

Миграция в другой регион

Суть: налогоплательщик «переезжает» в регион, где есть налоговые преференции, но при этом по факту никакой деятельности на новом месте не ведет. Разумеется, реальная миграция бизнеса законом не запрещена, если есть обоснованная цель переезда. Налоговики вправе запросить подробности, а налогоплательщик должен быть готов разъяснить детали ведения бизнеса в новом регионе.

Миграция — это «звоночек» для налоговиков

ИП — генеральный директор

Суть: гендиром ООО оформляется не физическое лицо, а ИП, который оказывает услуги по управлению компанией. Налоговая нагрузка снижается (6% УСН против 13% НДФЛ + страховые взносы 30%).

При отсутствии деловой цели ФНС непременно накажет за необоснованную налоговую выгоду. В частности, на это укажут такие критерии как: оплата в фиксированной сумме, отсутствие актов и отчетов, наличие трудовых отношений с этим человеком в прошлом.

Скрепыш считает схему ИП-гендир изжившей себя

О том, как налоговики будут проверять бизнес в 2024–2025 году вы узнаете 14 марта 2024 года на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Какие отрасли под прицелом ФНС и как защититься при проверке подробно расскажет Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики.

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