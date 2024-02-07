Налоговые проверки в 2024 году: в первую очередь будут проверять общепит и компании из сетевой розничной торговли

В бизнесе, который занимается торговлей или оказывает услуги общепита, чаще всего встречаются схемы с искусственным дроблением. «Дробленка» стала главным трендом в проверках налоговых инспекторов.

К особому вниманию налоговой стоит приготовиться компаниям из сферы общественного питания, тем, кто занимается сетевой розничной торговлей, а также сдает в аренду недвижимость.

Модели дробления, которые привлекут внимание ФНС:

если участники входят в одну группу компаний и применяют упрощенную систему налогообложения (УСН), но их общий доход превышает лимиты для «упрощенки»;

если компания на общей системе налогообложения перепродает товар через подконтрольных ей «упрощенцев» (ИП или ООО), но юридически может быть с ними не связана.

О том, что именно будут проверять налоговики в 2024–2025 году вы узнаете 14 марта 2024 года на IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка».

Какие отрасли под прицелом ФНС и как защититься при проверке подробно расскажет Каминский Владислав — управляющий партнер «Kaminskiy, Stepanov & Partners», налоговый юрист и схемотехник, ведущий налоговый юрист РФ по версии «Право 300», имеющий более 15 лет юридической практики.

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