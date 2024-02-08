Кипрский банк Hellenic начал закрывать счета гражданам России

В апреле 2023 года другой крупный кипрский банк Bank of Cyprus заявил, что счета четырех тысяч клиентов с российским паспортом будут закрыты. Такое решение банк принял из-за того, что ФАТФ приостановила членство России в группе в феврале 2023 года. Ранее о том, что клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления о закрытии счетов, также сообщила компания Main Partner Trust. Причинами для закрытия счета являются налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса и так далее, поясняли там.