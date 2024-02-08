Кипрский банк Hellenic начал закрывать счета гражданам России

Вслед за Банком Кипра кипрский банк Hellenic начал закрывать счета гражданам РФ, а также их операционным компаниям, сообщает компания Main Partner Trust
«Речь не идет о налоговых резидентах РФ (такие счета были закрыты еще в прошлом году), а о гражданах РФ с кипрскими документами, проживающими на Кипре»,
— отмечают в компании.
Причины закрытия счетов банк в письмах не уточняет. Такие письма получили уже «сотни» россиян, уверяет компания.
В своем отчете за три квартала 2023 года банк Hellenic отмечал, что намерен соблюдать введенные санкции в отношении России. «Мониторинг клиентов также усилился, транзакции строго отслеживаются и проверяются соответствующим образом», — отмечается в отчете.
В апреле 2023 года другой крупный кипрский банк Bank of Cyprus заявил, что счета четырех тысяч клиентов с российским паспортом будут закрыты. Такое решение банк принял из-за того, что ФАТФ приостановила членство России в группе в феврале 2023 года. Ранее о том, что клиенты Bank of Cyprus стали получать уведомления о закрытии счетов, также сообщила компания Main Partner Trust. Причинами для закрытия счета являются налоговое резидентство России, наличие дохода от санкционного бизнеса и так далее, поясняли там.
Помимо традиционных банковских продуктов, Hellenic Bank также предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая факторинг, брокерские услуги, страхование, управление портфелем, инвестиционно-банковскую деятельностьи кастодиальные услуги. Ранее банк имел представительство в Роcсии, однако закрыл его в 2022 году.
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