⚡️Внимание! С 2024 года выросли пени за налоговые долги

До конца прошлого года действовали правила, по которым пени на налоговые долги начисляли в размере 1/300 ставки ЦБ. С этого года расчет пеней снова ужесточился.

С 01.01.2024 пени начисляют так: просрочка платежа до 30 дней – 1/300 ключевой ставки, более 30 дней (начиная с 31-го дня) – 1/150 ключевой ставки.

Пени начисляют на отрицательное сальдо ЕНС. Впрочем, при положительном сальдо тоже могут быть пени, если не сдать уведомление по ЕНП. Но в 2024 году, как и в 2023, действуют правила, по которым пеней за неверное или несданное уведомление не будет, если есть положительное сальдо ЕНС.

Более 40% бухгалтеров совершают одну и ту же ошибку при расчете пеней — не включают день уплаты просроченного платежа, однако ФНС всегда считала по-другому. Кроме расчета, многие проваливаются на этапе заполнения уведомлений. Для того, чтобы минимизировать количество ошибок во время работы с ЕНП и ЕНС, мы посвятили этой теме отдельный блок на курсе Бухгалтер с нуля.

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