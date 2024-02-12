На какие взносы ИП может уменьшить аванс по УСН за 1 квартал 2024 года

С 2024 года уменьшение налога по УСН «доходы» на взносы ИП изменилось, потому что перестала действовать индульгенция от ФНС на учет взносов 1% в текущем году, а не в следующем.

Поэтому при расчете аванса по УСН за 1 квартал 2024 года ИП не имеет права уменьшать его на взносы 1% за 2024 год. По норме НК взносы 1% за 2024 год можно учесть при расчете налога только в 2025 году. И не играет роли, когда эти взносы фактически будут уплачены.

Аванс по УСН за 1 квартал 2024 года ИП может уменьшить на такие взносы: фиксированные взносы за 2021 или 2022 годы, если они были уплачены после 01.01.2023 и не учитывались при расчете налога за 2023 год;

фиксированные взносы за 2024 год независимо от факта их уплаты;

взносы 1% за 2023 год, если они не учитывались при расчете налога за 2023 год (независимо от факта их уплаты).

Как это сделать на примере разбираем здесь.

Новые правила уменьшения налога на взносы ввели в 2023 году. В них запутались и сами ИП, и бухгалтеры. А разобраться в них крайне важно, чтобы не переплачивать налог. Так, например, если не учесть фиксированные взносы за 2023 год при составлении итоговой декларации по УСН, то этот несостоявшийся вычет просто «сгорит».

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