На инвестициях зарабатывает больше 30 млн россиян

В конце января 2024 года число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже достигло 30,2 млн человек, что составляет почти четверть взрослого населения страны. Об этом пишут «Известия».
В начале 2024 года инвестициями стали заниматься 500 тыс. человек. Из них сделки заключали более 10%.
Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло до 5,8 млн рублей. Оборот по ИИС за январь достиг 208,6 млрд рублей. Чаще всего на ИИС проводили сделки с акциями (78%), с облигациями (9%) и с паями фондов (13%).
Частные инвесторы обеспечивают больше 70% оборота ценных бумаг в РФ. Для сравнения, в США этот показатель только 20%.
Зависимость рынка от мелких инвесторов имеет свои риски, включая усиление спекулятивных взлетов и падений, влияние «мемных акций», которые могут приводить к неустойчивости рынка и потерям среди неопытных участников, — сказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.
Объем вложений в ценные бумаги вырос на 18% по сравнению с января 2023 года и составил 63,4 млрд рублей. Это в три раза обгоняет уровень инфляции.
Самые популярные бумаги в инвестиционном портфеле — акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Яндекса», «Сургутнефтегаза», «Норникеля».
Комментарии5
🙃🙃🙃 30 млн. зарабатываю , а убытки от "инвестиций" кто несет?
С арифметикой не то, счётов ИИС 5,8млн, а зарабатывают больше 30млн человек - это как? В основном то банки зарабатывают, а не простой люд.
"число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже достигло 30,2 млн человек"
Бесит слово "инвестор" применительно к спекулянтам.
Это не осуждение спекулянтов, просто не надо путать понятия.