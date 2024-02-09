На инвестициях зарабатывает больше 30 млн россиян

С 2022 года на рынке ценных бумаг наблюдается высокая волатильность, но это не отпугнуло частных инвесторов. Их число начало в январе 2024 года выросла на 500 тысяч человек.

В конце января 2024 года число физлиц с брокерскими счетами на Мосбирже достигло 30,2 млн человек, что составляет почти четверть взрослого населения страны. Об этом пишут «Известия».

В начале 2024 года инвестициями стали заниматься 500 тыс. человек. Из них сделки заключали более 10%.

Число индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) выросло до 5,8 млн рублей. Оборот по ИИС за январь достиг 208,6 млрд рублей. Чаще всего на ИИС проводили сделки с акциями (78%), с облигациями (9%) и с паями фондов (13%).

Частные инвесторы обеспечивают больше 70% оборота ценных бумаг в РФ. Для сравнения, в США этот показатель только 20%.

Зависимость рынка от мелких инвесторов имеет свои риски, включая усиление спекулятивных взлетов и падений, влияние «мемных акций», которые могут приводить к неустойчивости рынка и потерям среди неопытных участников, — сказал директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков.

Объем вложений в ценные бумаги вырос на 18% по сравнению с января 2023 года и составил 63,4 млрд рублей. Это в три раза обгоняет уровень инфляции.

Самые популярные бумаги в инвестиционном портфеле — акции Сбербанка, «Газпрома», «Лукойла», «Яндекса», «Сургутнефтегаза», «Норникеля».