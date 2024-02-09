Власти законодательно ограничат деятельность коучей и инфобизнесменов

Для защиты прав пользователей, которые приобретают информационные продукты, бизнес-тренерам запретят давать несбыточные обещания, а также их обяжут раскрывать юридическую информацию о себе и своих курсах.

В Госдуме создадут рабочую группу, чтобы ввести представителей инфобизнеса, блогеров и коучей в правовое поле. Об этом пишут «Известия».

Инфобизнесменов обяжут раскрывать юридическую информацию о себе, своих курсах и не давать подписчикам несбыточных обещаний. У клиентов появится право отказаться от услуг и получить компенсацию за некачественный продукт.

Ожидается, что работа в правовом поле сделает эту сферу прозрачной и защитит потребителей информационных продуктов от мошенников.

Целесообразно также предусмотреть порядок заключения, исполнения и расторжения договоров, а также разрешения споров, обеспечивающий правовую защиту потребителей, — сказали в «Общественной потребительской инициативе» (ОПИ).

Зачастую курсы от бизнес-тренеров обещают быстрое решение личных и финансовых проблем, но их материалы не предполагают передачу конкретных знаний. В результате у покупателей создается ложное впечатление, что они могут получить гарантированный доход и достичь успеха.

Сегодня информационный бизнес находится в серой зоне регулирования… Необходимость формирования дополнительных законодательных требований к этой деятельности признают в том числе многие добросовестные представители отрасли. Это позволит повысить качество услуг и обеспечить доверие потребителей, — сказал собеседник издания.

В 2023 году число обманутых инфоцыганами выросло на 68% по сравнению с 2022 годом.

Специальное правовое регулирование данной сферы не требуется. В случае заключения договора между физическим лицом и бизнес-коучем применяются нормы закона о защите прав потребителей, который и так выстроен в пользу покупателей, — считает адвокат юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле.

Генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков назвал оправданными меры по урегулированию сферы инфобизнеса. Оборот этого рынка в РФ превышает 100 млрд рублей в год.