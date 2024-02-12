В 2024 году число проверок сократится в 1,8 раза

Инспекторы будут применять механизм дистанционных проверок по видеосвязи через приложение «Мобильный инспектор». В 2024 году удаленно в пилотном режиме пройдет 20% от общего числа контрольных мероприятий.

В 2023 году контрольно-надзорные органы провели 353 тыс. проверок, что в 5 раз меньше по сравнению с 2019 годом. Об этом сказано на сайте правительства.

Сейчас при проведении проверок бизнеса применяется риск-ориентированный подход. Надзорные ведомства приходят с претензиями к предпринимателям преимущественно в случае возникновения риска ущерба для здоровья или имущества. Эффективность таких мероприятий в 2023 году составила 89%. Средняя эффективность проверок по другим основаниям — 52%.

Мы создаем систему, при которой комфортнее и выгоднее вести бизнес, соблюдая правила. Для этого мы сделали информацию о рисках публичной, а возможность проведения проверок привязали к этим рискам. Это абсолютно изменило подход к проверкам бизнеса, позволило проводить их более точечно и эффективно, — сказал руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко.

Правительство определило план контрольных мероприятий на 2024 год. В нем будет 48 тыс. проверок или в 1,8 раза меньше, чем было запланировано в 2023 году.

В 2024 году контролирующие ведомства будут применять механизм дистанционных проверок по видеосвязи с помощью приложения «Мобильный инспектор». Оно позволит в режиме реального времени отследить геолокацию проверяемого лица, сохранить фото-, видео- и аудиоматериалы. Предприниматель получит полный доступ к истории всех проведенных проверок.

Ожидается, что как минимум 20% от общего числа проверок будут проходить удаленно в пилотном режиме.