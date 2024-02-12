Как работать с новыми отчетными формами, что делать с уведомлениями и как сдать годовую отчетность. Разобраться поможет Надежда Самкова на конференции «Клерка»

На IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерку» удалось заполучить одного из лучших специалиста в сфере налогообложения. Участники узнают, как работать с главными изменениями 2024 года по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, как избежать ошибок при заполнении РСВ.

Новый год принес бухгалтерам массу изменений, который повлияют на их работу. Поменяли отчетные формы, НДФЛ теперь нужно платить два раза в месяц, нужно разбираться с уведомлениями, а еще грядет сдача годовой отчетности. Уже за первый квартал 6-НДФЛ придется сдавать по новой форме!

Сэкономить время и правильно организовать свою работу поможет выступление Надежды Самковой на IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». Событие пройдет 14 марта 2024 года в Москве в отеле Пальмира Бизнес Клуб.

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО «ЭЛКОД», член палаты налоговых консультантов. У Надежды два высших образования: педагогическое по специальности «Физика и информатика» и экономическое по профилю «Финансы и кредит», а также стаж научно-педагогической работы с 2006 года.

На IV всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» спикер разберет поправки по налогу на прибыль и НДС, новшества по НДФЛ, расскажет, что учесть при заполнении нового расчета 6-НДФЛ за 1 квартал 2024 года, какие ошибки допускают бухгалтеры в РСВ.

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Почему стоит прийти на конференцию

IV всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» — не просто полезные лекции, это целый день в сообществе профессионалов, который вы никогда не забудете. Гарантируем эмоции, пользу, новые знакомства и драйв!

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

Успевайте согласовать билеты у руководителя до праздников, чтобы гарантировать места. Количество мест ограничено!

Присоединяйтесь к конференции 14 марта 2024 года и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!