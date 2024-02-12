Сменился формат счета-фактуры и УПД

Он утвержден приказом ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@.
Как поясняет ФНС, формат УПД, в том числе, можно использовать как документ, составляемый при передаче (внутреннем перемещении) отправителем (продавцом) имущества получателю (покупателю) внутри организации.
При этом до 1 апреля 2025 года можно продолжить создавать, подписывать и обмениваться электронными счет-фактурами по действующему формату.
Он приведен в приложении №2 к вышеназванному приказу, но полностью аналогичен формату, утвержденному ранее.
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