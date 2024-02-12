Все новые коды в ЕФС-1 с 2024 года: таблица

С 2024 года ввели новую форму ЕФС-1 и в правила заполнения добавили много новых кодов. Смотрите их в нашей таблице.

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Про все изменения в ЕФС-1 с 2024 года мы рассказывали тут.

В 2024 году причин для сдачи ЕФС-1 стало больше. Кадровикам нужно быть внимательным, как никогда, чтобы не пропустить сроки сдачи отчета и не наделать в нем ошибок. Иначе директору компании может грозить штраф в размере 300-500 рублей по п. 2 ст. 15.33.2 КоАП, а самой компании — штраф 500 рублей за каждого работника. И такому сюрпризу руководство точно не обрадуется. Поэтому в курсе Кадровик с нуля есть целых 10 уроков, посвященных именно ЕФС-1.

Мы разбираем состав формы, сроки сдачи, по шаблону учимся заполнять титульный лист и подраздел 1.1, шаг за шагом настраиваем учет ЕФС-1 в 1С: ЗУП.

В программу курса входят 95 уроков, 6 тестов и 32 конспекта с выжимками лекций, скринами и инструкциями для самостоятельной работы.

Для того, чтобы освоить весь этот материал в институте вам потребовалось бы около 800 ак. часов, время на проезд, обед и подъем в 7 утра! Учиться на курсе можно в комфортном темпе и в удобное время, а всю информацию мы упаковали в 256 ак. часов. По ходу обучения вы сможете задавать любые вопросы в чате или напрямую на онлайн-встрече с преподавателем.

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Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом, который ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.