Отчетность в СФР

Все новые коды в ЕФС-1 с 2024 года: таблица

С 2024 года ввели новую форму ЕФС-1 и в правила заполнения добавили много новых кодов. Смотрите их в нашей таблице.
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Скачать полную таблицу с кодами.

Про все изменения в ЕФС-1 с 2024 года мы рассказывали тут.

В 2024 году причин для сдачи ЕФС-1 стало больше. Кадровикам нужно быть внимательным, как никогда, чтобы не пропустить сроки сдачи отчета и не наделать в нем ошибок. Иначе директору компании может грозить штраф в размере 300-500 рублей по п. 2 ст. 15.33.2 КоАП, а самой компании — штраф 500 рублей за каждого работника. И такому сюрпризу руководство точно не обрадуется. Поэтому в курсе Кадровик с нуля есть целых 10 уроков, посвященных именно ЕФС-1.

Мы разбираем состав формы, сроки сдачи, по шаблону учимся заполнять титульный лист и подраздел 1.1, шаг за шагом настраиваем учет ЕФС-1 в 1С: ЗУП.

В программу курса входят 95 уроков, 6 тестов и 32 конспекта с выжимками лекций, скринами и инструкциями для самостоятельной работы.

Для того, чтобы освоить весь этот материал в институте вам потребовалось бы около 800 ак. часов, время на проезд, обед и подъем в 7 утра! Учиться на курсе можно в комфортном темпе и в удобное время, а всю информацию мы упаковали в 256 ак. часов. По ходу обучения вы сможете задавать любые вопросы в чате или напрямую на онлайн-встрече с преподавателем.

Смотреть программу 

Программа соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом» и стандартам Министерства образования РФ. После обучения вы получите диплом, который ваш работодатель увидит в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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Отпуска

Для отпуска не по графику от сотрудника нужно заявление

График отпусков обязателен как для работника, так и для работодателя. Но по соглашению сторон его можно перенести.

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Календарь вебинаров

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Лучшие спикеры, новый каждый день
Бухгалтеры

Как работать с новыми отчетными формами, что делать с уведомлениями и как сдать годовую отчетность. Разобраться поможет Надежда Самкова на конференции «Клерка»

На IV всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерку» удалось заполучить одного из лучших специалиста в сфере налогообложения. Участники узнают, как работать с главными изменениями 2024 года по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, как избежать ошибок при заполнении РСВ.

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Логотип Аксиоматика
Аксиоматика
Ведение бизнеса

RPA для бухгалтера. Как роботы повышают эффективность вашей работы

RPA расшифровывается как Robotic Process Automation — роботизированная автоматизация процессов. Простыми словами — это приложение для компьютера, которое имитирует действия человека.

RPA для бухгалтера. Как роботы повышают эффективность вашей работы
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Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Логотип Красный уголок бухгалтера
Красный уголок бухгалтера

Можно ли публиковать вакансии на Клерке?

Можно ли разместить вакансию на Клерке?

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Отчетность в СФР

Все новые коды в ЕФС-1 с 2024 года: таблица

С 2024 года ввели новую форму ЕФС-1 и в правила заполнения добавили много новых кодов. Смотрите их в нашей таблице.

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Инвестиции

Алкогольная группа «Кристалл» хочет привлечь 1 млрд рублей на IPO

Акции компании «Кристалл» на Мосбирже будут стоит от 8 до 9,5 рублей за одну ценную бумагу.

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Онлайн-курсы

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Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Логотип Модульбанк
Модульбанк
Ведение бизнеса

Модульбанк запустил партнерскую программу для кофеен

Модульбанк запустил новую партнерскую программу. Теперь партнеры банка получают вознаграждение за кофейни, подключенные к платформе CafeStore. Вознаграждение за подключение одной кофейни составит от 20 тысяч рублей.

35
IT-компании

Банк «Синара» стал владельцем 3,6% разработчика IT-решений «Софтлайн»

3,6% капитала компании «Софтлайн» перейдет к подразделению Private equity банка «Синара».

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Налоговые штрафы

Цитата дня. Про снижение пени

Российский бизнес просит снизить предельный размер пени за неуплату налогов до 15% от суммы просрочки.

Цитата дня. Про снижение пени
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Налог на прибыль

Какие расходы учитываются в базе по налогу на прибыль

В 2023 году разрешили списывать затраты на добровольное страхование, а также продлили льготный срок для списания убытков прошлых лет и просроченной кредиторской задолженности по иностранным займам.

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Импорт

Увеличился список продукции для параллельного импорта

Разрешили ввозить горнодобывающее оборудование, насосы, вентиляторы и компрессоры, которые нужны для работы промышленный предприятий и для нужд потребителей.

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Логотип Первая Экспертная Бухгалтерия
Первая Экспертная Бухгалтерия
Штрафы за персональные данные

Рост штрафов до 500 млн ₽ за утечки персональных данных: кто в зоне риска

Госдума в I чтении приняла поправки об оборотных штрафах и уголовной ответственности за нарушение закона о персональных данных. Разобрались, как бизнес может нарушить закон о персональных данных и как снизить риски.

Рост штрафов до 500 млн ₽ за утечки персональных данных: кто в зоне риска
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Разборы законов

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Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Логотип Клерк.Премиум
Клерк.Премиум
Обучение для бухгалтеров

📢 Внимание, бухгалтеры! 40+ курсов с сертификатами, 600+ вебинаров, 1000+ разборов и мини-курсов — всего за 1650 руб./мес.

Такое нельзя пропустить. Бухгалтерский сервис обучения и консультаций Клерк.Премиум всего за 1 650 руб. в месяц.

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Налоги, взносы, пошлины

⚡️Внимание! С 2024 года выросли пени за налоговые долги

До конца прошлого года действовали правила, по которым пени на налоговые долги начисляли в размере 1/300 ставки ЦБ. С этого года расчет пеней снова ужесточился.

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НДПИ

Минфин хочет повысить ставку НДПИ и собирать еще 30-35 млрд рублей в квартал

Чтобы компенсировать выпадающие доходы от отмены экспортной пошлины на уголь, власти планируют увеличить НДПИ.

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Логотип Правовой эксперт
Правовой эксперт
Налоговые проверки

Федеральный реестр выгодоприобретателей: подробно и с рекомендациями

В 2022 году налоговые органы несколько поменяли регламент работы в части отработки схем по минимизации налогов к уплате и назначения выездных проверок. Связано это с созданием федерального реестра предполагаемых выгодоприобретателей.

Федеральный реестр выгодоприобретателей: подробно и с рекомендациями
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Счета-фактуры

Сменился формат счета-фактуры и УПД

С сегодняшнего дня заработал новый электронный формат счета-фактуры и УПД.

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Логотип СберРешения
СберРешения
Налоги, взносы, пошлины

Имущественные налоги организаций. Что изменится с 2024 года

Налог на имущество, транспортный и земельные налоги организаций: обзор изменений 2024. Как платить и отчитываться.

Имущественные налоги организаций. Что изменится с 2024 года
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Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Бухгалтерская отчетность

📝 Новые и сложные вопросы в годовой бухгалтерской отчетности. Какие сюрпризы ждут бухгалтеров

Бухгалтерам важно учитывать новые правила, которые предъявляются к отчетности за 2023 год. На что обратить внимание?

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Проверки

В 2024 году число проверок сократится в 1,8 раза

Инспекторы будут применять механизм дистанционных проверок по видеосвязи через приложение «Мобильный инспектор». В 2024 году удаленно в пилотном режиме пройдет 20% от общего числа контрольных мероприятий.

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