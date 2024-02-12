Бизнес сэкономил 3,5 трлн рублей после отказа властей от избыточных требований

В 30% нормативных актов, которые хотели принять в 2023 году, Минэкономразвития нашло избыточные требования к бизнесу.

Благодаря тому, что власти устранили избыточные требования в нормативных актах, бизнес за четыре года избежал издержек на 3,5 трлн рублей. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на замминистра экономического развития Алексея Херсонцева.

В 2023 году Минэкономразвития подготовило больше 1 тыс. заключений об оценке проектов нормативных актов. В 30% случаях министерство пришло к выводу о наличии избыточных требований для бизнеса.

С первого февраля 2024 года мы решили формализовать оценку регулирующего воздействия. Все акты, которые к нам приходят на заключение, предполагается разделить на три группы с точки зрения того, какие потенциальные издержки они создают, — сказал Алексей Херсонцев.

Внимательней всего власти будут работать с актами, которые приносят бизнесу издержки более чем на 3 млрд рублей.