ФНС: за налоговые льготы в РФ компаниями придется доплачивать за границей

Бизнесу, который попадает под правила глобального минимального налога, придется доплачивать в бюджет других стран суммы, сэкономленные в России на налоговых льготах.

Если компания ведет деятельность за рубежом и пользуется налоговыми льготами в России, то это может привести к доплате в бюджет других стран. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на замруководителя Федеральной налоговой службы Юлию Шепелеву.

Если вы попадаете под эти правила глобального минимального налога, и вы осуществляете бизнес не только в Российской Федерации, то можете себе представить: если эффективная ставка налога по России у вас будет меньше 15%, то те инвестиционные льготы, которые дает Российская Федерация, будут уплачены в бюджет другой страны, — сказала Юлия Шепелева.

Глобальный минимальный налог — реформа мировой налоговой системы, которую предполагается проводить по двум направлениям (Pillar 1 и Pillar 2).

Pillar 1 предусматривает перераспределение прибыли международных групп компаний с выручкой более 20 млрд евро в юрисдикции, где они получают доходы.

В Pillar 2 установят минимальную ставку налога на прибыль в 15% для международных компаний.

Юлия Шепелева также добавила, что сейчас не видит смысла внедрять в РФ правила Pillar 2, поскольку из-за создания специальных административных районов (САР) страна попала в черный список налоговых юрисдикций ЕС.