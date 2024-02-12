11 млн человек выплатили долги после введения ЕНС

Компании, которые обращались к площадке ФНС по реструктуризации долга, увеличили выручку на 17%, а их налоговые платежи выросли на 47%.

Благодаря введению ЕНС в 2023 году больше 1 млн компаний и почти 11 млн физических лиц перестали быть должниками. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на заместителя руководителя Федеральной налоговой службы Константина Чекмышева.

В 22,8 раза снизилось количество ошибочных платежей, так как налогоплательщику больше не нужно заполнять много реквизитов: только ИНН и сумму платежа. Сократилось и количество платежей в 1,7 раза. Быстрый учет платежей, с трех дней до 15 минут, ускорил процесс разблокировки счетов, — сказал Константин Чекмышев.

С 1 апреля 2022 года работает площадка ФНС по реструктуризации долга. На ней больше 3 тыс. налогоплательщиков смогли прийти к мировым соглашениям и получить рассрочки.

С момента запуска на площадке 198 млрд рублей реструктурировано путем мировых соглашений и рассрочек, также были оказаны другие меры поддержки на сумму 897 млрд рублей.

Компании после реструктуризации увеличили выручку в среднем на 17%, у них вырос фонд оплаты труда на 19%. Предпринимателям удалось сохранить 1 млн рабочих мест и 3,2 трлн активов. Сейчас налоговые платежи бывших должников выросли на 47%.