Общественная палата создаст черный список блогеров

В Общественной палате считают, что блогеры, которые позиционируют себя как производители российского контента, должны перейти в отечественные соцсети, а не работать на YouTube.

Общественная палата начала создавать черный список российских блогеров на видеохостинге YouTube. Об этом говорится в видеотрансляции круглого стола «Свой среди чужих? Российские блогеры на экстремистских иностранных площадках».

Мы его [список] опубликуем. Потому что это люди, которые сознательно не работают в российских соцсетях, позиционируя себя как российские блогеры, — заявил член комиссии ОП по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В список также войдут блогеры, которые создают контент для детской аудитории. Будет выяснено, самостоятельно ли несовершеннолетние делают видео или за них работают их опекуны и родители.

Затем Общественная палата собирается запустить программу по переходу блогеров в отечественные социальные сети.

6 февраля 2024 года платформа YouTube заблокировала около 40 региональных каналов ГТРК «Вести». В 2022 году видеохостинг также заморозил несколько официальных каналов российских СМИ, в том числе РБК, ТНТ, Russia Today и Первый канал.