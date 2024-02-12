Ушел из жизни президент HeadHunter Михаил Жуков

С 2008 по 2022 год Михаил Жуков был гендиректором HeadHunter, а президентом компании стал с марта 2023 года. За время его руководства чистая прибыль бизнеса выросла в 6 раз.

9 февраля 2024 года в возрасте 56 лет умер президент компании HeadHunter Михаил Жуков. Об этом пишет «ТАСС».

Компания HeadHunter с глубокой скорбью сообщает о кончине Михаила Жукова, генерального директора с 2008 года по 2022 год и президента компании с марта 2023 года. Для HeadHunter и наших сотрудников уход Михаила невосполнимая безвременная утрата, приносим соболезнования всем родным и близким, — сообщили в компании.

Михаил Жуков с 2008 по 2022 годы занимал должность гендиректора HeadHunter, в марте 2023 года стал президентом компании.

HeadHunter занимается поиском сотрудников и работодателей. С января по сентябрь 2023 года чистая прибыль компании выросла почти в 6 раз по сравнению с тем же периодом 2022 года и составила 9,3 млрд рублей.