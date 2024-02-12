Банки

За 2023 год клиенты банков получили кэшбек в размере 200 млрд рублей

83 млрд рублей по программам лояльности перевел Тинькофф банк. По сравнению с 2022 годом траты банков на кэшбек выросли на 50 млрд рублей.
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В 2023 году крупные банки выплатили своим клиентам кэшбек. В рублевом эквиваленте с учетом бонусов он составил около 200 млрд рублей. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка и Тинькофф банка.

По сравнению с 2022 годом, выплаты и траты по программам лояльность увеличились. Тогда они превысили 150 млрд рублей.

«Тинькофф» вернул больше всего денег и перевел кэшбек в размере 83 млрд рублей. Это на 28% больше, чем в 2022 году.

Клиенты получили 1 млрд рублей за покупки, которые были оплачены с помощью Tinkoff Pay.

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После того, как мошенники получают доступ к аккаунту пользователя мессенджеров, они ведут переписку с контактами, для убедительности присылают старые аудиосообщения и просят перечислить деньги.

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Банки

За 2023 год клиенты банков получили кэшбек в размере 200 млрд рублей

83 млрд рублей по программам лояльности перевел Тинькофф банк. По сравнению с 2022 годом траты банков на кэшбек выросли на 50 млрд рублей.

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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