Мошенники втираются в доверие через старые голосовые сообщения

После того, как мошенники получают доступ к аккаунту пользователя мессенджеров, они ведут переписку с контактами, для убедительности присылают старые аудиосообщения и просят перечислить деньги.

Злоумышленники начали использовать новую схему обмана в мессенджерах. Они взламывают аккаунты, изучают диалоги и присылают старые голосовые сообщения от имени пользователям. Об этом пишет «РБК» со ссылкой на пресс-службу ВТБ.

Сначала мошенники продолжают начатый диалог, поднимают общие темы, отправляют старые голосовые сообщения, чтобы войти в доверие, а после просят помочь деньгами.

Будьте бдительны и не поддавайтесь на уговоры, проверяйте информацию через дополнительные каналы связи. Для защиты мы рекомендуем удалять голосовые сообщения из чатов после прослушивания или поставить опцию их автоудаления, — сказал старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Для обработки голосовых сообщений мошенники могут использовать искусственный интеллект, который сделает нарезку фраз из старых записей.

Специалисты по информационной безопасности из ГК «Солар» заметили, что в последнее время участились случаи мошенничества, связанные с кражей аккаунтов в Telegram.