Торговая палата: маркетплейсы не должны нести ответственности за качество товаров

Представители общественности обсуждают законопроект, который будет регулировать правила работы маркетплейсов. Площадки должны оказывать покупателям поддержку, но не проводить гарантийный ремонт за поставщика.

Союз потребителей направил в Минпромторг отзыв на законопроект с новыми правилами для маркетплейсов, которые предусматривают ответственность онлайн-площадок за качество продаваемых товаров. Об этом пишут «Известия».

Если новые правила примут, то маркетплейсы будут компенсировать свои расходы за счет продавцов и увеличения комиссий, а это в свою очередь отразится на покупателях. Цены на онлайн-площадках могут существенно вырасти.

Кроме того, Торговая палата считает, что обязанность маркетплейсов отвечать за качество товаров несправедлива. Все договоренности с потребителей исполняет именно продавец, а агрегатор — всего лишь посредник.

Маркетплейсы не являются владельцем товара, также они не имеют законных оснований для предварительной проверки его качеств, — написал Союз потребителей.

В Госдуму законопроект о регулировании работы маркетплейсов внесли в сентябре 2023 года. Документ вводит порядок применения штрафов со стороны торговой онлайн-площадки, будет установлен запрет для агрегаторов на продажу собственных товаров, если выручка маркетплейса превышает 150 млрд рублей.

Также площадки должны отвечать за качество товаров. Потребитель сможет предъявлять претензии, если получил продукцию с браком.

Предполагается, что маркетплейсы смогут контролировать качество товаров, когда продавцы передают продукцию на ответственное хранение на склады.

Это значит, что у маркетплейсов есть возможности контролировать качество товаров. Мы уверены, что агрегаторы должны стать своеобразным фильтром для продукции, — сказал соавтор законопроекта Дмитрий Гусев.

В Минпромторге считают, что покупатель должен обратиться к маркетплейсу при покупке некачественного товара, но к этой идее нужно добавить разъяснения. Например, площадка не должна проводить гарантийный ремонт вместо поставщика или заменять технику.