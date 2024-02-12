Торговая палата: маркетплейсы не должны нести ответственности за качество товаров

Союз потребителей направил в Минпромторг отзыв на законопроект с новыми правилами для маркетплейсов, которые предусматривают ответственность онлайн-площадок за качество продаваемых товаров. Об этом пишут «Известия».
Если новые правила примут, то маркетплейсы будут компенсировать свои расходы за счет продавцов и увеличения комиссий, а это в свою очередь отразится на покупателях. Цены на онлайн-площадках могут существенно вырасти.
Кроме того, Торговая палата считает, что обязанность маркетплейсов отвечать за качество товаров несправедлива. Все договоренности с потребителей исполняет именно продавец, а агрегатор — всего лишь посредник.
Маркетплейсы не являются владельцем товара, также они не имеют законных оснований для предварительной проверки его качеств, — написал Союз потребителей.
В Госдуму законопроект о регулировании работы маркетплейсов внесли в сентябре 2023 года. Документ вводит порядок применения штрафов со стороны торговой онлайн-площадки, будет установлен запрет для агрегаторов на продажу собственных товаров, если выручка маркетплейса превышает 150 млрд рублей.
Также площадки должны отвечать за качество товаров. Потребитель сможет предъявлять претензии, если получил продукцию с браком.
Предполагается, что маркетплейсы смогут контролировать качество товаров, когда продавцы передают продукцию на ответственное хранение на склады.
Это значит, что у маркетплейсов есть возможности контролировать качество товаров. Мы уверены, что агрегаторы должны стать своеобразным фильтром для продукции, — сказал соавтор законопроекта Дмитрий Гусев.
В Минпромторге считают, что покупатель должен обратиться к маркетплейсу при покупке некачественного товара, но к этой идее нужно добавить разъяснения. Например, площадка не должна проводить гарантийный ремонт вместо поставщика или заменять технику.
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