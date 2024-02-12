Пользователи интернета

В 2023 году пользователи получили больше 340 млн госуслуг в электронном виде

Госуслуги по объему трафика стали пятой цифровой экосистемой в стране. На портале зарегистрировано 115 млн учетных записей.
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Сейчас на портале Госуслуг зарегистрировано 115 млн ученых записей, из них 3,5 млн принадлежат компаниям и ИП. Об этом сказано на сайте правительства.

По масштабу трафика Госуслуги стали пятой цифровой экосистемой в России. Ежедневно на портал заходят больше 11 млн пользователей.

За 2023 год в электронном виде было оказано 340 млн услуг. Это на 100 млн больше, чем в 2022 году.

Часть сервисов портала Госуслуги доступны на мобильных устройствах. Например, можно посмотреть электронные водительские удостоверения, передать данные по счетчикам, оформить «Пушкинскую карту» и «Карту болельщика». Работает и мобильное приложение «Госключ», которое позволяет бесплатно сделать электронную подпись.

На портале доступны 13 суперсервисов, в том числе «Поступление в вуз онлайн», которым воспользовались почти 1 млн человек. Без посещения органов ЗАГС и МФЦ можно подать заявления на регистрацию рождения через сервис «Рождение ребенка». Им воспользовались уже больше 350 тыс. раз.

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Пользователи интернета

В 2023 году пользователи получили больше 340 млн госуслуг в электронном виде

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