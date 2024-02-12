IT-компаниям продлят льготы по налогу на прибыль, но только после анализа показателей за 2023 год

Нулевая ставка по налогу на прибыль для IT-компаний действует до конца 2024 года, а после она составит 3%. Власти готовы продлить льготы, но для этого нужно изучить финансовую отчетность.

Минфин согласен продлить действие нулевой ставки по налогу на прибыль для IT-компаний после получения отчетности за 2023 год. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента налоговой политики Минфина Данила Волкова.

По прибыли будем обсуждать, дождемся отчетности 2023 года, окончательных данных. Вы предлагаете просто продлить? Согласен, что это логично, но мы предлагаем проанализировать, — сказал Данил Волков.

До конца 2024 года для IT-компаний и производителей программно-аппаратных комплексов действует нулевая ставка по налогу на прибыль. С 2025 года она будет составлять 3%, если власти не продлят льготы.