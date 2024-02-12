Брокеры возмущаются, что НДФЛ за 30 и 31 декабря невозможно уплатить до 29 декабря

НДФЛ по ценным бумагам надо исчислить по окончании года (31 декабря), а уплатить в последний рабочий день года (в 2023 году – 29 декабря). Это физически невозможно и нужны поправки в НК. Но Минфин отвечает – все нормально.

Брокеры пожаловались в Минфин на свои проблемы с НДФЛ.

Во-первых, клиент может совершать операции и 30 и 31 декабря. А НДФЛ надо как-то посчитать и уплатить 29.12.

Во-вторых, на 29.12 еще точно неизвестен статус клиента (резидент/нерезидент).

В-третьих, 29.12 клиенты совершают биржевые сделки как во время утренней и дневной торговых сессий, так и во время вечерней сессии, которая проходит по окончании последнего рабочего дня.

В итоге приходится часть НДФЛ удерживать 29.12, а часть – 01.01. От клиентов идут вопросы – почему налог разделен на две части.

Брокеры предлагают внести поправки в НК, чтобы по ценным бумагам можно было считать НДФЛ, как по цифровым активам (в течение месяца после окончания года).

Но Минфин в письме от 15.01.2024 № 03-04-06/2060 это предложение не поддержал.

В письме говорится, что налог, удержанный с 1 по 22 января, надо уплатить до 28 января.