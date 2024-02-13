Рынок интернет-торговли вырос на 28%

Объем продаж в сфере онлайн-торговли в 2023 году достиг 6,4 трлн рублей.

В 2023 году объем продаж в сфере e-commerce увеличился на 28%, до 6,4 трлн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

197 млрд рублей или 3,1% от общего объема интернет-продаж приходится на трансграничный рынок, а 96,9% или 6,2 трлн рублей — на российские компании из сферы e-commerce.

В общем объеме онлайн-покупок лидируют товары цифровой и бытовой техники (18%), мебель и товары для дома (15,4%), одежда и обувь (14,6%) и продукты питания (11%).

В магазинах программного обеспечения на покупку электронных книг, фильмов, подписки на онлайн-кинотеатры и другие цифровые товары россияне потратили в 2023 году 281 млрд рублей. Это 4,4% всего оборота дистанционной торговли. Средний чек таких покупок составляет 363 рубля, — сказали в АКИТ.

52% всех интернет-продаж обеспечивают 10 регионов страны. На Москву приходится 17,7%, на Подмосковье — 9,2%, на Санкт-Петербург — 6,1%, на Краснодарский край — 5,3%, а на Ростовскую область — 3%.

В городах федерального значения объемы онлайн-рынка достигли пиковых значений. Рост продаж в южных регионах, в Сибири и на Дальнем Востоке превышает 40%. Президент АКИТ Артем Соколов считает, что товары становятся доступнее для жителей разных населенных пунктов страны.